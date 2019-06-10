قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.سليمان عبد الجبار بحسب (وكالة السودان للأنباء) أمس، إن بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة تأثرت مؤخرا بالاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل بعض المتفلتين أدى إلى توقف كلي وجزئي لـ 13 مستشفى بالولاية.
وطالب وكيل الوزارة بإعادة النظر في قفل الشوارع والتعرض للإسعافات لأنها تقل المرضى، مضيفا أنه دوليا فإن الاسعافات لديها حماية وأن الصحة جانب إنساني لا تحتمل الإضراب أو التوقف.
وناشد عبد الجبار الأطباء والكوادر الصحية كافة بالاستمرار في خدمة المواطنين، وأشاد بما ظلوا يقدمونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد أن الخدمة الصحية والعلاجية تسير بصورة طيبة في كثير من المستشفيات بالولاية، حيث تمت إعادة الخدمة بمستشفيات بحري وطوارئ أم درمان، مشيرا إلى أن المتاريس شكلت عقبة أمام الوصول للمؤسسات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: توقف كلي وجزئي لـ 13 مستشفى بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.