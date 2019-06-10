الصحة: توقف كلي وجزئي لـ 13 مستشفى بالولاية

قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.سليمان عبد الجبار بحسب (وكالة السودان للأنباء) أمس، إن بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة تأثرت مؤخرا بالاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل بعض المتفلتين أدى إلى توقف كلي وجزئي لـ 13 مستشفى بالولاية.

وطالب وكيل الوزارة بإعادة النظر في قفل الشوارع والتعرض للإسعافات لأنها تقل المرضى، مضيفا أنه دوليا فإن الاسعافات لديها حماية وأن الصحة جانب إنساني لا تحتمل الإضراب أو التوقف.

وناشد عبد الجبار الأطباء والكوادر الصحية كافة بالاستمرار في خدمة المواطنين، وأشاد بما ظلوا يقدمونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد أن الخدمة الصحية والعلاجية تسير بصورة طيبة في كثير من المستشفيات بالولاية، حيث تمت إعادة الخدمة بمستشفيات بحري وطوارئ أم درمان، مشيرا إلى أن المتاريس شكلت عقبة أمام الوصول للمؤسسات الصحية.