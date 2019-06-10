بين اسرائيل والكرد.. علاقات مشبوهة بإطارات استراتيجية.. بقلم الدكتور حسن مرهج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التعقيدات التي ينطوي عليها المشهد في الشرق الأوسط تُمثل تحولات بنيوية في هيكلية العلاقات السياسية و العسكرية، هي تعقيدات لا تخلو من نظريات سياسية تعتمد على مبدأ ” عدو عدوي صديقي”، ففي غمرة الاضطرابات القائمة في المنطقة، ازدادت الهواجس الأمنية لدى اسرائيل، و باتت تبحث عن علاقات تكون سبباً في حماية العمق الاستراتيجي لـ اسرائيل، خاصة أن دائرة النار الناجمة عن تعدد الصراعات، قد تطال حدود اسرائيل، و انطلاقاً من النظريات الاسرائيلية التي تعتقد بضرورة تأمين محيط اسرائيل، و العمل على بلورة جُملة العلاقات بين اسرائيل و الدول المحيطة بها، بل و العمل على محاولات دائمة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، و دعم كيانات مستقلة و المساعدة على دعم من يريد الانفصال عن محيطة، بزرت الكثير من المعطيات الجيوسياسية التي تتوافق و النظرة الاسرائيلية للوقائع التي فرضتها الحروب في العراق و سوريا، و بالتالي فإن عين الريبة الاسرائيلية التي تنظر بها اسرائيل إلى كل من سوريا و ايران و العراق، و الخوف من تعميق العلاقات بين هذه الدول، كان حرياً بإسرائيل العمل في اتجاه الكرد و محاولة استمالتهم و مساعدتهم على تنفيذ ما يصبون إليه، فالهواجس الاسرائيلية تتمحور حول الخوف من انشاء هلال شيعي، و لابد من مواجهته بطرق غير مباشرة كـ دعم انشاء كيان كردي مستقل في سوريا و العراق و إيران.

بخلاف المواقف التركية و الايرانية و السورية الرافضة لانفصال الكرد، إلا أن هناك دولة واحدة في الإقليم تُعتبر الداعم الاساسي لهذا الانفصال، فقد تعاظمت الدعوات في إسرائيل لتأييد هذه الخطوة، وكان الموقف الإسرائيلي الذي عبر فيه نتنياهو في وقت سابق عن تأييده لفكرة انفصال شمال العراق داعمًا لمشروع الانفصال، حتى أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عامين حول دعم تطلعات الكرد نحو الاستقلال، اعتبره مراقبون أنه يأتي في سياق حملة إسرائيلية واسعة النطاق، تهدف إلى التأثير على الدعم الأمريكي لتوجهات الكرد لجهة مساعدتهم و توظيف كافة الإمكانيات لدعم انفصالهم.

و من الجدير بالذكر، بأن اسرائيل كانت قد استلمت في حزيران من العام 2014، و للمرة الأولى شحنة من النفط الخام عبر خط أنابيب جديد من كردستان العراق، بعد أن وصلت ميناء عسقلان الإسرائيلي، رغم تحذيرات عراقية بعدم بيع النفط، حينها أخرج إقليم كردستان التفاصيل السرية المتعلقة بعمليات تصدير النفط، ضاربًا بعرض الحائط موافقة الحكومة العراقية من عدمها، حول عملية البيع، ليبرر فعله أنه بحاجة إلى المال لأجل البقاء، وقتال داعش الذي كان متغلغلا في ذاك الوقت ضمن الأراضي العراقية، و عليه فإن الحديث عن إقامة دولة كردية و دعم شخصيات سياسية هامة داخل اسرائيل لهذه التوجهات، قد أثار جُملة واسعة من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين اسرائيل و الأكراد، فحين يُعلن السفير الاسرائيلي في واشنطن “رون درامر” في وقت سابق بأن اسرائيل تؤيد نضال الشعب الكردي من أجل الاستقلال، أعاد الأذهان إلى جذور العلاقة بين البلدين، حتى أن درامر اكد صراحة بوجود علاقات قوية جدا بين اليهود و الاكراد، و بين اسرائيل و كردستان، ما يشير إلى أن العلاقات بين البلدين تأخذ مسارات عديدة من التطور، لا سيما في السنوات القليلة الماضية، والمتزامنة مع حالة العداء ضد الأكراد على خلفيات محاولات الانفصال.

الربط بين الدعم الاسرائيلي و انشاء كيان مستقل للكرد، ينطلق من التهديدات المستجدة في المنطقة، و التي تطال بشكل او بأخر اسرائيل، حيث أن تعاظم قوة محور المقاومة، إضافة إلى ما أنتجه الميدان السوري من نظريات ردع جديدة، يُجبر اسرائيل على البحث عن شريك استراتيجي لتأمين حدودها، بعد الخرائط الجديدة التي أنتجتها سنوات الحرب الطويلة التي شهدتها المنطقة.

في المحصلة، يمكن القول بأن العلاقة الاسرائيلية الكردية قائمة أساسا وفق المصالح الأمنية و السياسية، و يُؤكد هذه العلاقة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس، في رسالةٍ وجهها إلى نظيره الأمريكي باراك أوباما، بأنه لا يرى توحيد العراق ممكنًا بدون تدخل خارجي كبير، وأن هذا يؤكد انفصال الأكراد عن الأغلبية الشيعية والأقلية العربية السنية، وبالتالي فإن العلاقات بينهما ممتدة لفترات طويلة، وخروج بعضٍ من أسرارها خلال السنوات القليلة الماضية ليست بالجديدة، وإنما ناتجة عن قوة وجذور العلاقة بينهما، رغم محطات الخلاف والاتفاق.