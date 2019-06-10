شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قامت قوة تابعة لقوات الدعم السريع بزي الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع داخل بيت احد المواطنيين، حتى يخرج لهم ومن ثم يقوموا بالاعتداء عليه، وعند عدم خروج اي شخص لهم، رجعوا الى سيارتهم التي كانت تقف بالقرب منهم، ثم ذهبوا تاركين البيت وراءهم في ظلام الدخان…

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : قوات الدعم السريع تطلق الغاز المسيل للدموع داخل البيوت… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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