ضابط إماراتي يكشف معلومات خطيرة عن مخطط “دحلان” لإرغام الشعب السوداني!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب شهير بتويتر معلومات خطيرة، عما وصفه بـ مخطط القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي، الذي يهدف من خلاله لإرغام السودانيين على القبول بالفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” رئيسا للسودان.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، إن محمد دحلان وخلال زيارته الأخيرة للسودان طلب من رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان بالتنسيق مع التجار المحسوبين على الجيش رفع أسعار جميع السلع إلى أعلى مستوى وبيع بعضها بطريقة السوق السوداء.وأوضح الحساب الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن الإمارات تهدف من وراء هذا الأمر إلى إرغام الشعب السوداني على القبول بـ “حميدتي” رئيسا للسودان.