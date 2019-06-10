فيديو: شقيق الفريق شمس الدين كباشي: برهان ضعيف ويتحمل مع حميدتي تبعات ما يحدث في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - 10 يونيو، 2019 الخليج 365: صلاح كباشي شقيق الفريق شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري مخاطباً الجالية السودانية في أونتاريو المادة السابقة الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية المقالة القادمة مدنياااااااااا..

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