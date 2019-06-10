الجيش الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الإثنين، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة القيام بأعمال شعبية معادية.

وأضاف “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين ل 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

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