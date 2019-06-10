شاهد بالصور : حركة الطيران الدولي بمطار الخرطوم في اليوم الثاني للعصيان المدني…

شهاب محمد - الخرطوم - 10 يونيو، 2019 المادة السابقة الجيش السوري يوسع عملياته على خطوط إمداد “جبهة النصرة” في ريفي حماة وإدلب المقالة القادمة السودان قوة الشعب

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