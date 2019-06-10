التاريخ: 10-يونيو-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة عقدت قوات “الدعم السريع” محاكم ميدانية لمتفلتين من قواتها وحاكمت عدداً من عناصرها بالسجن ثلاث سنوات وبالطرد والإبعاد من الخدمة . Advertisements وقال قائد العمليات بقوات “الدعم السريع” اللواء محمد حامد بحسب الانتباهة القومي، إن قوات “الدعم السريع” ستطبق القانون ضد المخالفين، وجزم بأنهم لن يتسامحوا مع كل عنصر من عناصرهم ارتكب مخالفة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاكمات ميدانية لعناصر بالدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.