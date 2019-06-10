إحالة (92) من ضباط الأمن للتقاعد وتغيير مدير استخبارات الدعم السريع

أحال المجلس العسكري الانتقالي (92) من كبار ضباط جهاز الأمن والمخابرات للتقاعد، وذلك في ثاني حملة إعفاءات تطال قيادات الجهاز.

وقالت مصادر أمنية، إن قرار المجلس العسكري شمل إحالة (92) ضابطاً من رتبة فريق إلى عقيد للتقاعد، أبرزهم مدير هيئة العمليات اللواء عثمان انجليز الذي رقى إلى رتبة فريق وأحيل للتقاعد، واللواء صلاح صاغة الذي أحيل للتقاعد بعد ترقيته لرتبة الفريق.

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كما تمت إحالة (35) ضابطاً برتبة اللواء إلى التقاعد، أبرزهم اللواء محمد حامد تبيدي مدير الإعلام واللواء الفاتح أحمد عبد القادر مدير الأمن الذاتي، واللواء صلاح فتح الرحمن مدير أمن الولايات بجانب مدير الأمن الزراعي اللواء الطريفي، فضلاً عن اللواء أنس عمر حاكم ولاية شرق دارفور السابق.

وأكدت المصادر حسب صحيفة الإنتباهة، إحالة (21) من الضباط برتبة عميد، بجانب (15) برتبة العقيد، فضلاً عن (19) من رتبة مقدم فما دون على التقاعد. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر في أبريل الماضي، قراراً بإحالة هيئة قيادة جهاز الأمن برتبة فريق الذين يبلغ عددهم (8) ضباط إلى التقاعد. كما تمت أمس إقالة مدير دائرة الاستخبارات في قوات الدعم السريع، اللواء محمد عبد الله من منصبه وتعيين العميد مضوي حسين خلفاً له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)