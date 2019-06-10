الأمة القومي يحمل العسكري حالة الانسداد السياسي والانفلات الأمني

حمل حزب الأمة القومي مسؤولية ما تعيشه البلاد من أوضاع سياسية محتقنة ودعوات للعصيان المدني تبدأ صباح اليوم (الأحد) للمجلس العسكري الانتقالي، مبيناً أنه انتهج أخطاء وتصرفات قمعية أدت إلى الانفلات الأمني.

وأكد بيان صادر عن حزب الأمة حسب صحيفة المجهر أمس، أن استمرار احتجاز السياسيين لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من الانسداد، مطالباً بإطلاق سراح كل المحتجزين والأسرى والمحكومين فوراً بلا استثناء.

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وقال البيان: (تعيش بلادنا الآن انسداداً سياسياً شديداً سببه، ومسؤول عنه المجلس العسكري القابض بسبب أخطائه، ومراوغاته، وتصرفاته القمعية الرعناء والتي أدت، وتؤدي الآن إلى حالة من الانفلات الأمني، وغير المسبوق، مع ترويع رهيب للمواطنين، وإذلال، واستهداف السياسيين).

وأدان حزب الأمة حملة الاعتقالات التي ينفذها المجلس العسكري تجاه قيادات الحرية والتغيير، وقال (تم اعتقال الكابتن عادل المفتي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، والأستاذ إبراهيم الماظ والأستاذ ياسر عرمان والأستاذ إسماعيل جلاب والأستاذ مبارك أردول والأستاذ محمد عصمت)، داعياً لأهمية إطلاق سراحهم حتى لا يزيد ذلك من احتقان الشارع العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)