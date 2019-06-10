اطلاق سراح ياسر عرمان

التاريخ: 10-يونيو-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة Advertisements تم إطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك ادول بحسب وكالة السودان للأنباء الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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