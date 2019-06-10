الشركة القابضة: الأجواء السودانية مفتوحة أمام الجميع

التاريخ: 10-يونيو-2019 فى : أخبار 31 مشاهدة أكدت الشركة القابضة لمطارات الخرطوم أن الأجواء السودانية مفتوحة أمام جميع الطيران العالمي. Advertisements وأوضحت الشركة في تصريح لمصدر أن الطائرات التي عبرت المجال الجوي للسودان وحتى الساعة الثالثة ظهر أمس (الأحد) بلغت (70) رحلة من عدد من الدول منها الخطوط الجوية البريطانية والهولندية والأثيوبية والتركية والمصرية والإماراتية وطيران موريشص ورواندا والفرنسية والإيطالية . فيما استقبل مطار الخرطوم حسب صحيفة المجهر، هبوطاً وإقلاعاً (28) رحلة أبرزها تاركو والأثيوبية والمصرية والعربية وبدر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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