الدولار يحافظ على (62) جنيهاً في السوق الموازي

التاريخ: 10-يونيو-2019
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حافظت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي على قيمتها خلال فترة العيد، وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بداية التعاملات بعد العيد أمس (62) جنيهاً، فيما أكد متعاملون في السوق الموازي ثبات الأسعار لقلة التداول وعطلة العيد.
وأكد متعاملون في السوق – فضلوا حجب أسمائهم – حسب صحيفة المجهر خلال جولة نفذتها أمس: إن سعر الريال السعودي بلغت (16.25) جنيه، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي (18.10) جنيه، واستقر اليورو عند (68) جنيهاً، وبلغ الجنيه الاسترليني (74.70) جنيه، وظل الجنيه المصري عند (3.40) جنيه، والريال القطري (17.15) جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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