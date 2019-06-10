ترامب يشيد بإنجازاته ويندب حظّه العاثر في نفس الوقت

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجازاته وقال إنه لو أبرم الرئيس السابق باراك أوباما الصفقات التي أبرمها هو، لكانت وسائل الإعلام "الفاسدة" قد أشادت به ليلا ونهارا.

وتابع ترامب، لو أبرم أوباما الاتفاقيات التي أبرمتها مثل الحدود والاقتصاد، كانت وسائل الإعلام الفاسدة ستشيد به على نحو لا يصدق.

وأضاف ترامب، كانت وسائل الإعلام ستطالب بيوم عطلة رسمية، أما "معي ورغم سجلنا القياسي في الاقتصاد وكل ما قمت به، صفر".

وهاجم ترامب أيضا وسائل الإعلام اليوم، في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع تويتر، وتوعد بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض.

وكتب ترامب في صفحته على تويتر: " أعلم أنه ليس تصرفا "رئاسيا" الرد على وسائل الإعلام الفاسدة، أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية."

وتابع قائلا:" المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة. لذلك سوف نرد".

Advertisements

ونفى ترامب في الثاني من يونيو الجاري أن يكون قد نعت زوجة الأمير البريطاني هاري دوقة ساسكس، ميغان ماركل بـ"الكريهة" بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا: "لم أصف ميغان ماركل أبدا بأنها "كريهة"، هذه فعلة وسائل الإعلام الكاذبة… هل ستقوم "سي إن إن" ونيويورك تايمز وغيرها بتقديم الاعتذار؟ أشك بذلك!".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى أن ترامب وصف ميغان ماركل بأنها "كريهة" بسبب تصريحاتها السابقة المنتقدة له.

وكانت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، تنتقد بشدة ترامب، قبل زواجها من الأمير هاري.