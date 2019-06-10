الفالح: السعودية اقترحت على روسيا توقيع اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات

أعلن الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ان السعودية اقترحت على روسيا توقيع اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات.

وقال الفالح خلال اجتماع اللجنة: "العربية السعودية اقترحت التوقيع على اتفاق لحماية الاستثمارات".

وأضاف الفالح "السعودية اقترحت تسهيل العمل للحصول على فيزا على المواطنين من وسط الاعمال والمستثمرين. لذلك، في المقابل ، تتوقع المملكة العربية السعودية أن تقوم روسيا أيضا بمنح الامتيازات وتسهيل نظام طلب التأشيرة لفئة معينة من المواطنين السعوديين".

وفي السياق نفسه قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن المملكة العربية السعودية ربما قد تكون مهتمة بالمشاركة في مشاريع بناء الأبراج الشاهقة و مطار غروزني الدولي.

وانطلقت في روسيا، يوم الخميس الماضي، فعاليات النسخة الـ23 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي يقام تحت شعار "تطوير أجندة التنمية المستقرة" بمشاركة 140 دولة.

ويعد المنتدى — الذي يستمر 3 أيام — حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.