صحيفة صينية: "قوى أجنبية" تستغل الفوضى فى هونج كونج لإيذاء الصين

قالت صحيفة صينية رسمية اليوم الاثنين، إن "قوى أجنبية" تحاول إلحاق الأذى بالصين من خلال نشر الفوضى فى هونج كونج بسبب مشروع قانون لتسليم المتهمين أثار احتجاجات حاشدة فى هونج كونج.

وطوقت شرطة مكافحة الشغب برلمان هونج كونج فى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بعد أن تحولت مسيرة سلمية احتجاجا على مشروع القانون إلى مواجهات بين الشرطة والمحتجين.

واكتظت شوارع هونج كونج أمس الأحد بمئات الآلاف من المحتجين على مشروع القانون فى أكبر مظاهرة منذ سنوات. وقال كثيرون إنهم يخشون أن الخطوة ستعرض الاستقلال القضائى فى بلادهم للخطر.

وقال منظمو المسيرة إن عدد المشاركين فاق المليون لكن الشرطة قدرت العدد بنحو 240 ألفا، وقالت صحيفة (تشاينا ديلى) فى افتتاحية إن مشروع القانون هو تشريع ضرورى.

وأضافت "أى شخص منصف سيرى أن التعديلات على القانون مشروعة ومعقولة ومنطقية... ستقوى حكم القانون فى هونج كونج وتحقق العدالة".

وتابعت "للأسف تعرض بعض سكان هونج كونج للخديعة من معسكر المعارضة وحلفائه الأجانب لدعم الحملة المناهضة لقانون التسليم".

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وذكرت الصحيفة الناطقة بالانجليزية أن بعض المحتجين تعرضوا للتضليل بشأن التعديلات المقترحة على القانون فيما يحاول البعض الآخر الترويج لأجندة سياسية.

وقالت "لم يدركوا أن معسكر المعارضة يستخدمهم كبيادق فى مناورات تهدف للحصول على مكاسب سياسية من خلال الإضرار بمصداقية وسمعة الحكومة فى هونج كونج ولا أن بعض القوى الأجنبية تستغل الفرصة للدفع باستراتيجيتهم لإيذاء الصين من خلال نشر الفوضى فى هونج كونج".

ولم تفصح الصحيفة عن القوى الأجنبية المقصودة.

وقالت صحيفة صينية أخرى هى (جلوبال تايمز) واسعة الانتشار اليوم الاثنين إن حكومة هونج كونج لن تتراجع عن موقفها.