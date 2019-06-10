هنيدي وعبد الباقي يفتتحان موسم الكوميديا في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية ، برنامج الأعمال الفنية الكوميدية في مدينة جدة، التي سيفتتحها هذا الموسم الفنانان المصريان محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي. وسيفتتح "موسم جدة الكوميدي" الفنان محمد هنيدي بمسرحية "ثلاثة أيام في الساحل"، في خيمة المسرح بمنطقة أبحر، وسيستمر العرض من 26 إلى 29 يونيو الجاري. كما سيعرض النجم الكوميدي أشرف عبد الباقي مسرحية "كلها غلط" من 10 إلى 13 يوليو القادم. وسيحتضن موقع "حول المدينة- الشلال" مجموعة من العروض الكوميدية، من 10 يونيو إلى 13 يوليو، بمشاركة "الكوميدي كلوب" السعودي، الذي يضم مجموعة من نجوم الكوميديا المحليين والعرب والعالميين.

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