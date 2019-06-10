الأمن الروسي يضبط عصابة سرقت 500 ألماسة

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان صدر اليوم الاثنين، إنه بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية تم الكشف وإلقاء القبض على موظفة في "ألروسا" وشريكيها، كانوا يسرقون الألماس من الشركة ويبيعونه بطرق غير شرعية في السوق السوداء.
ووفقا للبيان فقد قامت العصابة بسرقة الألماس من الشركة عدة مرات، وعند محاولتها سرقت دفعة جديدة من الألماس الأسبوع الفائت بقيمة 22 مليون روبل (حوالي 338 ألف دولار) تم القبض على أعضائها.
وأوضح أن السارقين كانوا يتقاسمون المهام في ما بينهم، إذ أن الموظفة كانت تقوم بسرقة الألماس فيما كان شريكاها يسوقانه.
وأضاف البيان، أنه عند تفتيش منزل الموظفة تم العثور لديها على 500 حجر ألماس بقيمة تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار، ومليوني دولار، ونصف مليون يورو نقدا.
وتعتبر "ألروسا" أكبر منتج للألماس في روسيا وأحد أبرز المنتجين في العالم، حيث تستحوذ على 26% من الإنتاج العالمي و95% من الإنتاج الروسي، وتقع مناجم الشركة في جمهورية ياقوتيا في أقصى شمالي روسيا.
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