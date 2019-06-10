صحيفة إيرانية: زكا سيصل إلى لبنان خلال 24 ساعة ونصر الله "توسط" له

ذكرت صحيفة "صبح نو" الإيرانية، أن اللبناني نزار زكا المحكوم بالتجسس في إيران، سيصل إلى بيروت خلال 24 ساعة، وأن الأمين العام لـ"حزب الله" هو من أقنع الإيرانيين بالإفراج عنه.

وكشفت الصحيفة أن حسن نصر الله "كان له تأثير كبير في إقناع المسؤولين الإيرانيين باتخاذ قرار الإفراج عن نزار زكا".

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت في وقت سابق، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كلفه الرئيس اللبناني ميشال عون بمتابعة قضية زكا مع السلطات الإيرانية، غادر بيروت بعد ظهر الأحد متجها إلى طهران لاستكمال مساعي إطلاق سراحه.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي الأحد، إن طهران ستدرس طلب رئيس لبنان إطلاق سراح زكا بشكل خاص، مشيرا إلى أن اسم زكا غير موجود في قائمة تضم 691 من المحكومين الذين صدر عفو عنهم من المرشد الأعلى الإيراني.

ويحمل زكا الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، وعمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات أثناء إقامته في الولايات المتحدة، لكنه اختفى في إيران منذ 18 سبتمبر 2015، ثم تبين لاحقا اعتقاله هناك بتهمة أمنية وحكم عليه بها بالسجن 15 سنة.

تجدر الإشارة إلى أن زكا، كان قد تقدم بترشحه من داخل سجنه للانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس شمال لبنان التي جرت في أبريل الفائت، وقال في رسالة وجهها إلى اللبنانيين إن "لبنان تخلى عنه وتآمر عليه وتركه مخطوفا في أحد أبشع المعتقلات في العالم".