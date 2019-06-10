صعود النفط مدعوما بتصريحات سعودية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد إعلان السعودية عن ضرورة تمديد منظمة "أوبك" وروسيا اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+". وارتفعت عقود الخام العالمي "برنت" إلى 63.61 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بنسبة 0.5% عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة. في حين سجلت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط الأمريكي" 54.32 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.6%. كما حظيت الأسعار بالدعم بسحب واشنطن تهديداتها بفرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من المكسيك، لتزيح بذلك غمامة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. غير أن المتعاملين قالوا إن المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد العالمي والتأثير على الطلب على الوقود ما زالت تضغط على المعنويات في سوق النفط بسبب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

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