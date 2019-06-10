بوتين: العالم وصل العالم بالفعل إلى نقطة خطرة

وقال الرئيس بوتين في تحية وجهها للمشاركين والضيوف والخبراء العلميين في منتدى "قراءات بريماكوف"، نشرت على موقع الكرملين: "إن العالم يمر في مرحلة خطرة، ومن المهم البحث عن بدائل للمواجهة المتزايدة وابتداع حلول بناءة للمشاكل العالمية الملحة".
ولفت الرئيس الروسي إلى حقيقة أن موضوع القراءة الخامسة لفكر بريماكوف يغطي مجموعة واسعة من القضايا الموضعية المتعلقة بالمخاطر المتزايدة للأمن والاستقرار الدوليين، وتدهور نظام الحد من الأسلحة ، وأزمة نموذج العولمة الحالي، وإساءة استخدام التدابير الحمائية.
وأضاف: "لقد وصل العالم بالفعل إلى نقطة خطرة، والعلاقات الدولية آخذة في التقلص. من المهم البحث عن حلول وبدائل حقيقية قابلة للتطبيق للمواجهة المتنامية والدفع الفظ والأناني من جانب بعض البلدان لمصالحها السياسية والاقتصادية وخاصة من خلال العقوبات والحروب التجارية، وهناك حاجة ملحة لحلول بنّاءة للمشاكل الإقليمية والعالمية... أنا متأكد من أن المناقشات ستكون مفيدة للغاية في هذا الصدد".
وأعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن موسكو مضطرة للرد على الخطوات التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي، وهي لن تسمح بأن تظل البلاد بلا حماية.
وقال في منتدى "قراءات بريماكوف": "يبدو لي أن كل شخص في هذه القاعة يعتقد أن ما نحتاجه الآن ليس تدمير العناصر المتبقية من الاستقرار الاستراتيجي والردع، بل على العكس، الحفاظ على أنظمة نزع السلاح وتعزيزها. روسيا مجبرة باستمرار على الاستجابة والرد على الخطوات المذكورة".
وأضاف: "لقد ذكرت قيادتنا مرارا وتكرارا أننا لن نسمح بمثل هذا الموقف حيث تكون الدولة بلا حول ولا قوة ويضعف أمنها. لن نكون بلا حماية، وأنتم تعرفون جميعا ما قاله فلاديمير بوتين على وجه الخصوص، حول صواريخنا المبتكرة وغيرها من النظم الجديدة".
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