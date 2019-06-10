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فابريجاس يمازح لاعب منتخب روسيا بعد الأهداف التسعة

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مازح الإسباني الدولي سيسك فابريغاس زميله في فريق موناكو الفرنسي، ألكسندر غولوفين، بعد فوز منتخب روسيا بتسعة أهداف، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ونشر لاعب المنتخب الروسي على صفحته في "إنستغرام" صورة من فوز منتخب بلاده العريض معلقا عليها باللغة الروسية:" شكرا لدعمكم".

وعلق لاعب الوسط الإسباني بطل العالم وبطل أوروبا مرتين، مازحا: "9 أهداف ولم تنجح بتسجيل هدف واحد؟! كيف ذلك يا غولو".

وكان المنتخب الروسي قد حقق أكبر انتصار في تاريخه، بفوزه على سان مارينو 9-0 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020".

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