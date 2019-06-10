فابريجاس يمازح لاعب منتخب روسيا بعد الأهداف التسعة

ونشر لاعب المنتخب الروسي على صفحته في "إنستغرام" صورة من فوز منتخب بلاده العريض معلقا عليها باللغة الروسية:" شكرا لدعمكم".
وعلق لاعب الوسط الإسباني بطل العالم وبطل أوروبا مرتين، مازحا: "9 أهداف ولم تنجح بتسجيل هدف واحد؟! كيف ذلك يا غولو".
وكان المنتخب الروسي قد حقق أكبر انتصار في تاريخه، بفوزه على سان مارينو 9-0 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020".
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