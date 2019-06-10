إحالة (100) بجهاز الامن والمخابرات الى التقاعد لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان تعديلات واسعة في جهاز الامن والمخابرات تضمنت احالة قيادات بارزة وذلك في ثاني أحالات تطاله منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل 2019م.

وافادت معلومات بأحالة (100) ضابط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بينهم (35) ضابط في رتبة لواء أبرزهم محمد حامد تبيدي مدير ادارة الاعلام ونقلت تسريبات عن احالة اللواء الفاتح أحمد عبدالقادر مدير الأمن الذاتي ، مدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن ، مدير الأمن الزراعي اللواء الطريفي واللواء أنس عمر والي ولاية شرق دارفور الأسبق. كما تم احالة (21) من الضباط برتبة العميد، 15 برتبة العقيد فضلاًعن 19) من رتبة مقدم فما دون .وقال مصدر موثوق به ( أن الاحالات التي تمت روتينة عادية تتم كل عام).

وفي أبريل الماضي أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بإحالة الضباط برتبة فريق الذين يبلغ عددهم 8 أشخاص إلى التقاعد بهيئة قيادة الجهاز في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

وشمل القرار كلا من تاج السر عثمان سليمان، عبد العزيز عبد الله بخيت، دخري الزمان عمر محمد، سليمان محمد أحمد محمد، أحمد مختار أحمد، عبد الوهاب الرشيد علي، محمد مختار حسن وعباس علي خليفة.