تفاصيل مقتل الناشط وليد عبد الرحمن بعد محاورته ضابطا على حاجز بالخرطوم بحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل الناشط السوداني وليد عبد الرحمن برصاص قناص أثناء وجوده على أحد المتاريس (الحواجز) في مدينة بحري بالخرطوم، بعد يوم من ظهوره في مقطع مصور على حاجز وهو يقول لنقيب في الشرطة “إنتو اشتغلو شغلكم (قوموا بعملكم) واضربوا بالبمبان (بالغاز المُدمع).. افتحوا الشارع ونحن بنقفل (نغلق) الشارع”!

وقالت لجنة الأطباء المركزية على حسابها على تويتر “ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل متأثرا بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري في الصدر”.

وظهر شبان وهم يحملون جثمان عبد الرحمن ويهتفون “الدم قصاد (مقابل) الدم، ما نقبل الدية”، وقال ناشطون على مواقع التواصل إن قوات الدعم السريع أطلقت رصاصا كثيفا في المقابر أثناء دفنه.

وقتل عبد الرحمن في أول يوم من العصيان المدني الذي دعت له قوى الحرية والتغيير للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية من المجلس العسكري الذي تسلم الحكم بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

و تم قتل الشاب الثائر وليد عبدالرحمن فجر اليوم بأصابته في صدره برصاص قناص . كان الشهيد وليد قد ظهر في فيديو لقي انتشار واسع وحتي بثته قناة الجزيرة قال فيه للشرطي الذي طالبه بالتوقف عن ترس الشارع” انت شوف شغلك وأضرب بمبانك ونحنا بنقفل الشارع” . اللهم تقبله شهيدا .