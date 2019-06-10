محمد أحمد البشري يعتذر عن تولي منصبه كنائب محافظ بنك السودان بعد ايام من تعيينه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتذر نائب محافظ بنك السودان محمد أحمد البشري، عن منصبه بعد أيام من صدور قرار تعيينه من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

ونقلت «رويترز» عن البشري أنه اعتذر لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عن تولي منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي، وقال: «أعتذر عن تولي المنصب لأن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وعدم تشكيل حكومة مدنية انتقالية، يجعل من الصعب على البنك المركزي أن يقوم بترتيب سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية».

وقال شهود، إن العاملين ببنك السودان نفذوا الإضراب عن العمل بنسبة 90 في المائة، فيما قالت وكالة الانباء السودانية سونا ان بنك السودان المركزي اعلن أنه والمصارف العاملة سيباشرون أعمالهم عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة وسيتم مقابلة طلبات العملاء كافة.

وأشار الناطق الرسمي باسم البنك المركزي د. نجم الدين حسن إبراهيم في تصريح لـ(سونا) عبر الهاتف إن البنك المركزي أشرف على عملية تغذية الصرافات الآلية بالأوراق النقدية وستستمر عملية التغذية عقب العطلة.

وهنأ الشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنيا أن يعيده الله على الأمة السودانية بالخير واليمن والبركات.