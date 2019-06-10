أربعة شهداء في أول أيام العصيان المدني بالخرطوم وأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل اربعة أشخاص الأحد في أول أيام العصيان المدني منذ فض اعتصام القيادة العامة والذي دعا إليه قادة الاحتجاجات في السودان، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أحدى القوى المنظمة للاحتجاجات.

وأفادت اللجنة أن اثنين من الضحايا الاربع قتلا بالرصاص في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، فيما قضى آخران “طعنا بآلة حادة” وتوفيا في مستشفى أم درمان.

وحملت اللجنة “المجلس العسكري الانتقالي” و”ميليشياته” مسؤولية مقتل هؤلاء.

وكالات