احالة 90 ضباطا بجهاز الامن (اغلبهم اسلاميين) للتقاعد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر، الأحد، بإحالة عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في السودان إلى التقاعد.

كما كشفت أن القائمة شملت أكثر من 90 ضابطا اسلاميا من جهاز الأمن والمخابرات.

Advertisements

على صعيد آخر، انتهى اليوم الأول من العصيان المدني، بطوابير طويلة على الخبز والوقود، ومقتل 4 أشخاص في مواجهات، وسط تضارب بشأن نسبة الإقبال على دعوة تجمع المهنيين السودانيين للإضراب.

من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، نجاح العصيان، حيث نشر تجمع المهنيين على صفحته في فيسبوك صورا تظهر الشوارع خالية والمحلات مقفلة والمرافق الحكومية معطلة.