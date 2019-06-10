نوايا المعارضة السودانية خلال الأيام المقبلة.. ماذا ستفعل؟

دخل السودان اليوم الإثنين، ثاني أيام حملة العصيان المدني للمطالبة بحكم مدني في البلاد، وذلك تزامنًا مع دعوات المجلس العسكري لتهدئة المشهد.

ودعا المتحدث باسم المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، شمس الدين الكباشي، "قوى الحرية والتغيير"، إلى "عدم التصعيد والتخلّي عن العصيان المدني"، موضحًا أنّ "المجلس لم يتسلم شروط ق"وى الحرية والتغيير" لاستئناف المفاوضات، وليس لنا اتصال معهم حاليًّا".

وثمّن في حديث تلفزيوني، "دور إثيوبيا في لعب دور الوساطة"، لافتًا إلى أنّ "هناك كتلة سياسيّة كبيرة غير "الحرية والتغيير" التقاها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد". وشدّد على "أهميّة الحوار"، منوّهًا إلى أنّه "إذا جلست قوى الحرية والتغيير مع الكتلة السياسية الّتي التقاها رئيس الوزراء الإثيوبي، فستسهل العمليّة السياسيّة".

ولكن أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس، أن مبدأ التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم غير مطروح حالياً، في موقف يبدو متشدداً مع بدء وساطة إثيوبيا المجاورة.

وقال عباس، تعليقاً على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى الخرطوم “نتفهم الحرص الإثيوبي على سلامة السودان واستقراره، فهي جارة قريبة؛ ما يحدث في السودان يؤثر وتتأثر به كل دول الإقليم، وفي مقدمتها إثيوبيا”؛ وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأعلنت قوى "الحرية والتغيير" في السودان الاستمرار في العصيان المدني لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها البلاد أمس.

ونشر تجمع المهنيين، اليوم الاثنين، بيانا دعا فيه إلى الاستمرار في وقف العمل، مؤكدا تحقيق نجاح كبير في اليوم الأول للعصيان المدني.

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وذكر البيان: "حقق شعبنا الأبي بالأمس وبوحدته ملحمة سلمية خالصة للوقوف أمام السياسيات التي يستخدمها المجلس العسكري ، فما شهد به العالم أجمع، هو نجاح العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام في اليوم الأول بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، وهو إعلان شعبي عن الرفض التام للمجلس العسكري والتي ما زالت تمارس حرفة القتل المجاني المرذول، بل وتجاوزت كل القيم والأخلاق والأعراف بإطلاق الرصاص على مواكب تشييع الشهداء الذين اغتالتهم صباح الأمس مع سبق الإصرار والترصد".

وأضاف: "تستمر جماهير شعبنا الثائرة في ملحمة العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام دون تراجع حتى إسقاط مجلس القتلة والمجرمين ومليشيات الجنجويد، ونقل مقاليد الحكم لسلطة مدنية انتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير ميثاق ثورتنا المنتصرة".

وتابع: "مكملين ومستمرين في: وقف العمل في كافة المؤسسات والمرافق في القطاعين العام والخاص، وعدم دفع أي رسوم أو تعامل مع النظام المجرم وعدم الانصياع لقوانينه المشوهة، مع الحرص على البقاء في الأحياء والفرقان في المدن والقرى في كل أنحاء السوان. واستكمال تنظيم لجان العصيان المدني الشامل بالأحياء والفرقان وتوسيعها وتشبيكها في كل مدن وقرى السودان".

"وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية والكباري والمنافذ بالمتاريس حماية لأهلنا ودون اشتباك مع مليشيات الجنجويد المجرمة، وإعادة وضعها وبناءها كلما تمت إزالتها من قبل الميليشيات. النفير والتكافل والتضامن كأسرة واحدة بمشاركة الطعام والشراب والدواء لكل محتاج".

"الإعلام والتوعية وتوصيل المعلومات والإرشادات والموجهات لكل فرد. والالتزام الكامل والتام بالسلمية مهما عمدت المليشيات الجبانة لافتعال العنف ومهما تجبرت او استفزت".

واختتم البيان بالقول: "العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام عمل مقاوم سلمي يقوم على المشاركة الواسعة والقيادة الجماعية، ولكل فرد دور يلعبه حسب موقعه وتخصصه وقدراته. الحل في الشل".