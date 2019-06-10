ولفت في تصريح لـوكالة الأنباء السودانية" سونا" إلى أن ما تم من إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أمس السبت، كان في إطار الأداء الإداري الدوري للجهاز، مبيناً أن الجهاز كان قد أصدر الشهر المنصرم كشفاً بالترقيات لمختلف الرتب.
وأكد الناطق الرسمي أن هذه الإحالات ليس لها أي تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على ضباط الجهاز كما يسري على القوات النظامية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "المخابرات السودانية": الإحالات للتقاعد إجراء سنوي يسري على ضباط الجهاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.