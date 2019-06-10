جهاز الامن : ما تم من احالات يعتبر اجراء سنوي

اكد الناطق الرسمي باسم جهاز الامن والمخابرات الوطني ان ما تم من احالات واجراءات لتقاعد ضباط بجهاز الامن والمخابرات الوطني يوم السبت الموافق 8/6/2019 كان في اطار الاداء الاداري الدوري لجهاز الامن والمخابرات.

وابان الناطق الرسمي لجهاز الامن وفقا لوكالة السودان للانباء ان الجهاز كان قد اصدر الشهر المنصرم كشفا بالترقيات لمختلف الرتب.

واكد الناطق الرسمي ان ما تم ليس له اي علاقة باي سياق تفسير بخلاف انه اجراء سنوي راتب يسري علي الجهاز كما يسري علي القوات النظامية الاخري.