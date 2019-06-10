اكد الناطق الرسمي باسم جهاز الامن والمخابرات الوطني ان ما تم من احالات واجراءات لتقاعد ضباط بجهاز الامن والمخابرات الوطني يوم السبت الموافق 8/6/2019 كان في اطار الاداء الاداري الدوري لجهاز الامن والمخابرات.
وابان الناطق الرسمي لجهاز الامن وفقا لوكالة السودان للانباء ان الجهاز كان قد اصدر الشهر المنصرم كشفا بالترقيات لمختلف الرتب.
واكد الناطق الرسمي ان ما تم ليس له اي علاقة باي سياق تفسير بخلاف انه اجراء سنوي راتب يسري علي الجهاز كما يسري علي القوات النظامية الاخري.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الامن : ما تم من احالات يعتبر اجراء سنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.