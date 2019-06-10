شقيق المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري يفتح النار علي البرهان وحميدتي

خاطب صلاح كباشي ابراهيم شقيق المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري شمسً الدين كباشي إبراهيم الجالية السودانية. المقيمة في أونتاريو بكندا في عصر أمس (9 يونيو 2019م)، وقال إنه على تواصل مع شقيقه هاتفياً، وأنه (أي شمس الدين) والشرفاء في جانب، والبرهان وحميدتي في الجانب الآخر.
وحمل صلاح رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) مسؤولية مجزرة فض الاعتصام، واصفاً قيادة البرهان بأنها ضعيفة.
وختم بطمأنة السودانيين الذين حضروا الوقفة الاحتجاجية بأن الأمور لن تمضي هكذا، وقد طالبوا بإحالة البرهان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
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