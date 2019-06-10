أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا، وذلك بعد مقتل شاب رميا بالرصاص .

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، “ارتقى قبل قليل الشهيد أيمن أسامة (20 سنة) إثر طلق ناري مباشر في الصدر، طاله من فوهات بنادق المسلحين أمام أحد تروس أم درمان الصمود — الإسكان، ليرتفع عدد الشهداء الذين تم حصرهم إلى 118 شهيدا”.

وكانت اللجنة قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل شخصين، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في السودان منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة الأسبوع الماضي إلى 117 قتيلا.

وقالت السلطات السودانية إن عدد القتلى في اقتحام مقر اعتصام القيادة في الخرطوم سبوع الماضي بلغ 61 بينهم ثلاثة من قوات الأمن.