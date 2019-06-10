أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا، وذلك بعد مقتل شاب رميا بالرصاص .
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، “ارتقى قبل قليل الشهيد أيمن أسامة (20 سنة) إثر طلق ناري مباشر في الصدر، طاله من فوهات بنادق المسلحين أمام أحد تروس أم درمان الصمود — الإسكان، ليرتفع عدد الشهداء الذين تم حصرهم إلى 118 شهيدا”.
وكانت اللجنة قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل شخصين، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في السودان منذ فض الاعتصام أمام القيادة العامة الأسبوع الماضي إلى 117 قتيلا.
وقالت السلطات السودانية إن عدد القتلى في اقتحام مقر اعتصام القيادة في الخرطوم سبوع الماضي بلغ 61 بينهم ثلاثة من قوات الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.