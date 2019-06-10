تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية الأسبوع المقبل

التاريخ: 10-يونيو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت وزارة التربية والتعليم العام، عن تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية خلال الأسبوع المقبل. Advertisements وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم العام عباس حبيب الله أمس، اكتمال أعمال الكنترول يوم الخميس الأخير من شهر رمضان المنصرم، وأشار إلى أن الوزارة تعكف الآن على أعمال فنية للنتيجة تتعلق بتوصيل النتيجة إلى الولايات والمدارس المختلفة توطئة لإعلانها، ونوه حسب صحيفة الصيحة، إلى أن كل أعمال النتيجة اكتملت ولم يتبق سوى أعمال إدارية ستكتمل بنهاية الأسبوع الحالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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