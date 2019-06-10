العسكري: لا نمانع في العودة إلى التفاوض والتوصل إلى توافقات

دعا المجلس العسكري الانتقالي قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى الرجوع عن الدعوة للعصيان الشامل، مشيراً إلى أن وضع المتاريس هو السبب الأساسي في عدم مزاولة كثير من المواطنين لأنشطتهم أو الوصول لمقار عملهم. وأعلن عدم ممانعتهم في العودة إلى التفاوض والتوصل إلى توافقات.

وقال الناطق باسم المجلس الفريق شمس الدين الكباشي في تصريحات حسب صحيفة الصيحة أمس، إن قوى التغيير أعلنت صراحة منذ تداعيات أحداث منطقة كولومبيا أنها توقف التفاوض مع المجلس وتصعد إلى أقصى درجة وأعلنت العصيان المدني.

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وأكد أن الحياة تسير في الخرطوم والولايات ولم تتأثر الحياة كثيراً بالعصيان المعلن، لكنه دعا “الحرية والتغيير” للرجوع عن هذه الدعوة لأنها تؤثر بشكل أو بآخر على حركة ومعاش الناس، وقال “هذا ما لا ترتضيه ولا يرتضونه هم أنفسهم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)