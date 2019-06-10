تصفية ضابط شرطة على يد مجموعة متفلتة بأم درمان

لقى ضابط بالشرطة حتفه على يد مجموعة متفلتة تسورت منزله ليلاً وأطلقت عليه الرصاص، كما أصابت شقيقه بعيار ناري على ساقه وكذلك والده.

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وبحسب مصادر شرطية، فإن الضابط الملازم عصام محمد نور يعمل بقسم شرطة الإمام مالك بحي أم بدة، وأن متفلتين يستقلون ثلاث مركبات داهمت منزله منتصف ليل أمس الأول، وأصابه أحدهم بعيار ناري أثناء محاولته استخدام بندقية كلاشنكوف بعهدته، وأردفه بطلقة صادفت صدره، كما أصابت شقيقه بطلقة في ساقه، وضرب أحدهم والده بـ(دبشك) في عينه أثناء عراك بينهما.

وحصلت الشرطة حسب صحيفة الصيحة، على أدلة سقطت من أحد المعتدين تشير لهوية منفذي الجريمة مما مكن من القبض على (18) متهماً، وكشفت التحريات أن الحادثة مدبرة وراءها محرضون كانوا يتابعون عملية التنفيذ التي يعتقد أنها على خلفية تصدي الملازم لمتفلتين استهدفوا قسم الشرطة، وشيعت الشرطة الفقيد في موكب مهيب تقدمته قيادات الشرطة على رأسهم المدير العام الفريق أول عادل بشائر ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق خالد بن الوليد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)