“البنك المركزي” يعلن جاهزيته لتغذية الصرافات

التاريخ: 10-يونيو-2019
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باشر العاملون ببنك السودان المركزي أعمالهم أمس الأحد، وقام البنك عبر فرعه الرئيسي بمقابلة طلبات العملاء كافة. وأكد البنك المركزي لمصدر جاهزيته لتغذية الصرافات بالنقد والتي انطلقت قبل عطلة عيد الفرط المبارك لمقابلة احتياجات العيد.
وكان المركزي أكد على لسان ناطقه الرسمي د. نجم الدين حسن إبراهيم حسب صحيفة الصيحة، أن البنك قد أشرف على عملية تغذية الصرافات، وستتواصل عملية التعذية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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