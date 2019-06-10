المجلس العسكري: إغلاق الطرق ووضع المتاريس جريمة مكتملة الأركان

حمل المجلس العسكري الانتقالي قوى “إعلان الحرية والتغيير” المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها ممارسات ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء.

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وقال رئيس اللجنة الأمنية، عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في بيان حسب صحيفة الصيحة أمس، إن هذه اللجان تستخدم الأطفال وتجبرهم على إغلاق الطرق وإقامة المتاريس “في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني”، مما شجع المتفلتين للاستفادة بالتعدي على أملاك المواطنين، وعلى أقسام الشرطة للحصول على السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب، وأضاف بأن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه “الحرية والتغيير” يتعارض مع القانون والأعراف والدين، ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الأركان بحرمان المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)