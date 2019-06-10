تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * المجلس العسكري: إغلاق الطرق ووضع المتاريس جريمة مكتملة الأركان * المهدي: العصيان المدني المفتوح تصعيد للأوضاع * تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية الأسبوع المقبل * العسكري: روايات مواجهات “الجيش” و”الدعم السريع” شائعات متعمدة الإنتباهة: * المعارضة: استجابة واسعة للعصيان.. (العسكري): لا تأثير * إحالة (92) من كبار ضباط الأمن للتقاعد ومحاكمات لعناصر بالدعم السريع * العسكري: تعزيزات لفتح الطرق ولا انشقاقات وسط المنظومة الأمنية الأهرام: * المجلس العسكري: إغلاق الطرق والحواجز جريمة كاملة الأركان * البنوك تستعين بمفوضية الاختيار لتعيين موظفين بتخصصات مختلفة * الصادق المهدي: التصعيد سيضر بالبلاد ونعمل لضبط العصيان والإضراب * المركزي يعلن جاهزيته لتغذية الصرافات * الشرطة تعثر على أدلة تشير لمحرضين وراء تصفية الملازم (عصام) * الجبهة الثورية تلوح بالدخول في مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري Advertisements * الصحة الاتحادية تعلن عن توقف 13 مستشفى بالخرطوم السوداني: * الخرطوم تصاب بالشلل و(العسكري) يحمل المتاريس المسؤولية * المهدي: العصيان المفتوح خاطئ وتوجد فرصة لإيجاد مخرج سلمي * إحالات للتقاعد وسط كبار ضباط جهاز الأمن والدعم السريع المجهر: * المهدي: العصيان المدني المفتوح غلط ووضع المتاريس يعيق حركة المواطنين * النيابة تستجوب عدداً من الشهود في أحداث القيادة ومفوضية حقوق الإنسان تشكل لجنة تقصٍ * سفير بريطانيا يطالب المجلس العسكري بإطلاق سراح “عرمان” و”جلاب” و”أردول” * الجبهة الثورية تلوح بالدخول في مفاوضات منفصلة مع المجلس العسكري * الشركة القابضة: الأجواء السودانية مفتوحة أمام الجميع * وزارة النفط تنفي وجود ندرة في المحروقات بالبلاد * الدولار يحافظ على (62) جنيهاً في السوق الموازي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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