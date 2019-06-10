إحالة 35 ضابط برتبة لواء للتقاعد

ذكر تقرير إخباري أن رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أجرى تعديلات واسعة في جهاز الأمن والمخابرات تضمنت إحالة قيادات بارزة للتقاعد، في ثان خطوة من نوعها منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير في شهر نيسان/ابريل الماضي.

وذكر موقع ” التيار أون لاين ” السوداني اليوم الأحد، أنه حصل على معلومات أفادت بإحالة 90 ضابطا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني للتقاعد، بينهم (35) ضابط برتبة لواء و21ضابط برتبة عميد و15برتبة عقيد فضلاً عن 19) برتبة مقدم .

ونقل موقع “التيار” عن مصدر موثوق به أن الإحالات التي تمت روتينية عادية تتم كل عام.

ولم يصدر المجلس العسكري اي تعليق على هذه الخطوة.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قرارا بإحالة 8ضباط برتبة فريق بهيئة قيادة الجهاز للتقاعد.

وتأتي الخطوتان في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.