اطلقت السلطات المحلية في أمستردام حملة فريدة لتنشيط السياحة في مبادرة غير مسبوقة، وهي تشجيع السياح على الزواج من السكان المحليين بشكل "موقت".
اذ سيصبح بإمكان السياح من الرجال أو النساء قصد العاصمة الهولندية من أجل الارتباط وتجربة الزواج لفترة قصيرة لعيش أجواء "شهر العسل"، ضمن مبادرة "تزوج أمستردامي ليوم واحد" التي أطلقتها هيئة السياحة في أمستردام .
فقد ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن هدف هذا الزواج الرمزي الجمع بين السياح والسكان المحليين معًا لتشجيع الزائرين على استكشاف الأجزاء الأقل شهرة في المدينة وتنشيط السياحة خارج الأماكن المكتظّة.
ووفق المصدر، سيجري الزواج في طقوس رمزية تستمر نحو نصف ساعة، ويجري فيه تبادل الخاتم بشكل صوري فقط، ولا يشمل هذا الزواج غير القانوني إقامة أي علاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر في مبادرة غير مسبوقة.. هولندا تتيح للسياح التزوج من سكانها ليوم واحد لتشجيع السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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