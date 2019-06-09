حقائق مذهلة عن دولة نيوزيلندا .. اكتشفها

تقع في نصف الكرة الجنوبي ومساحتها صغيرة جدا بحجم ولاية كولورادو الامريكية ويعرف شعبها بشعب الكيوي نسبة إلى أهم وأشهر طائر في البلاد، تشتهر نيوزيلندا بشواطئها الذهبية وبراكينها وغاباتها المطيرة الكثيفة إضافة إلى مناظرها الطبيعية الخلابة.

إليك 10 حقائق مذهلة عن نيوزيلندا :

1- اللغة الرسمية هي اللغة الانكليزية اضافة الى لغة الماوري.

2- يبلغ عدد سكانها 4336113 نسمة والعاصمة هي ويلينغتون والعملة هي الدولار النيوزيلندي.

3- تميزت نيوزيلندا في الماضي بكثرة أعداد الأغنام مقارنة بالبشر لكن الأمر تغير بعد امتداد الحداثة إلى الكثير من مناطق البلاد.

4- هناك مجموعة متنوعة من الأعراق في نيوزيلندا حيث تنقسم الى الاوروبيين و الماوري السكان الأصليين للبلاد.

Advertisements

5- تشتهر نيوزيلندا بنمط حياة مضياف وهاديء وترفيهي وتنوع كبير في الوافدين الأجانب .

6- تصدر نيوزيلندا اللحوم والألبان والفواكه ومصنوعات الأخشاب و اقتصادها هو الأكبر من حيث الناتج الإجمالي المحلي ويرتبط اقتصادها بشكل وثيق بالاقتصاد الاسترالي من خلال اتفاقية التجارة الحرة واقتصاد السوق الحر الصناعي النيوزيلندي ينافس على نطاق عالمي مما ساعد على تدفق المستثمرين الأجانب بعد ان كان الاقتصاد زراعيا في السابق.

7- توفر نيوزيلندا تقاعدا حكوميا للأشخاص الحاصلين على إقامة دائمة في البلاد.

8- تكلفة المعيشة في نيوزيلندا مكلفة فتعادل كلفة المعيشة في الولايات المتحدة أو أكثر لذا هي غير مناسبة لمحدودي الدخل بسبب العزلة الجغرافية وحجم البلد الصغير.

9- يميل النيوزلنديين إلى نمط حياة اقتصادي فهو قانع بما لديه، فهناك سيارة واحدة لكل أسرة لااكثر وخلال فترات العطل والإجازات يستمتع النيوزيلنديون بممارسة الأنشطة منخفضة التكلفة كالصيد او المشي لمسافات طويلة أما الطعام فيتم شراؤه من أسواق المزارعين والأكل في المنزل.

10- خدمة الإنترنت والهاتف المحمول ممتازة وتتوفر أحدث السلع من امريكا واوربا اضافة الى كل وسائل الراحة في جميع مدن البلاد.