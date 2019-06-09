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تعزيزات أمنية لفتح الطرقات وحراسة المرافق الاستراتيجية

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أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن وضع المتاريس في الطرقات يعيق حركة المواطنين السودانيين، مقررا تعزيز القوات الأمنية لفتح الطرقات وحراسة المرافق الاستراتيجية.

وأضاف كباشي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: “متمسكون بتحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها تحقيق الانتقال الديمقراطي”، موضحا أنه يدين السلوك الإجرامي التي تغطيه بعض القوى السياسية تجاه قوات الأمن.

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