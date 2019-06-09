مصر تستأنف رحلاتها الجوية إلى الخرطوم بعد تعليقها لأيام

قررت مصر بشكل رسمي استئناف رحلاتها الجوية إلى الخرطوم بعد تعليقها لعدة أيام، بسبب تطورات الأحداث التي تشهدها السودان.

وأعلنت شركة مصر للطيران الحكومية اليوم الأحد، رفع قرار تعليق رحلاتها إلى الخرطوم، مؤكدة سير الرحلات الجوية بين مطاري القاهرة والخرطوم بعد توقفها عدة أيام.

ويأتي قرار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وسط حالة من الإضراب العام في مؤسسات حكومية من بينها مطار الخرطوم.

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وبحسب مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، فإن رحلة مصر للطيران رقم 855 غادرت مطار القاهرة يوم الأحد، متوجهة إلى السودان.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه ”من المقرر عودة الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737 مساء يوم الأحد، برحلة رقم 856 من الخرطوم“.

وخلال الأيام الماضية، ألغت ”مصر للطيران“، رحلاتها الجوية بين مطاري القاهرة والخرطوم بسبب التطورات الأخيرة في السودان، بينما واصلت بعض شركات الطيران السودانية رحلاتها بين مطاري القاهرة والخرطوم، وإن كانت متأخرة عن مواعيدها المقررة ضمن جداول التشغيل في مطار القاهرة.