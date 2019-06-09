نظام "IOS 13" يحصل على ميزة جديدة لمنع التطبيقات من تتبع موقعك

كشفت شركة أبل عن ميزة جديدة بنظام التشغيلIOS 13 لمنع التطبيقات المختلفة من معرفة موقعك، وستظهر رسائل لسؤالك إذا كنت تريد الاحتفاظ بمشاركة موقعك مع التطبيقات الموجودة على هاتفك أم لا، وسيتم توضيح السبب وراء استخدام التطبيقات لموقعك بشكل دائم.

وسيسألك النظام أيضا إذا كنت تريد الاحتفاظ بنفس مستوى تتبع تطبيق معين لموقعك أم ترغب فى وقفه أو الحد من البيانات التى يجمعها، ولن تتوفر هذه الميزة لمنصات أبل الأخرى، فبضعها لا يدعم ميزة جمع بيانات المواقع بشكل دائم مثل MacOS و TvOS، بينما لا تحتاج المنصات الأخرى كـ Watch OS لهذه الميزة من الأساس، حسب موقع Engadget الأمريكي.

وستكون تلك الميزة مفيدة للمستخدمين فى حالة تحميلهم لتطبيق دون النظر فى شروطه، حيث توفر لك معرفة الأسباب التى دفعت التطبيق لتجميع تلك المعلومات، بإعطائك الاختيار إن كنت ستسمح للتطبيق بجمع بياناتك موقعك أم لا، ولكن فى الأغلب لن تؤثر سلباً على استخداماتك.