عاجل.. المجلس العسكري ينفي انشقاقات في صفوف القوات الأمنية

نفى المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز عربية" الأنباء حول انشقاقات في صفوف القوات الأمنية، مؤكداً أنها إشاعات لنشر الخوف لدى المواطنين.

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