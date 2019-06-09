وأشار كباشي، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" إلى أن ضعف الحركة في الخرطوم سببها المتاريس في الشوارع الداخلية.
وكان قد دعا "تجمّع المهنيين السودانيين"، أمس السبت، إلى "عصيان مدني" اعتباراً من الأحد على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.
وأعلن التجمّع، الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان، "العصيان المدني" اعتبارا من يوم الأحد على ألا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية وبإذاعة "إعلان بيان تسلم السلطة" عبر التلفزيون السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي: الحركة في السودان كانت طبيعية اليوم رغم دعوة العصيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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