قوات ألوية العمالقة في اليمن تعلن تطهير أول قرية في منطقة "باهر"

نجحت قوات ألوية العمالقة في اليمن، بمساندة من قوات العاصفة والمقاومة الجنوبية، بتطهير قرية الصليب، أول قرى منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن القوات أحكمت السيطرة على القرية بعد أن كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية، كما واصلت القوات تقدمها نحو مديرية مأوية وتمكنت من السيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتواجد وتتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار بإتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.
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