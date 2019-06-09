المجلس العسكري يحيل عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد

أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان تعديلات واسعة في جهاز الامن والمخابرات تضمنت احالة قيادات بارزة وذلك في ثاني أحالات تطاله منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل 2019م، وفقاً لما ورد عن "العربية".

وفي أبريل الماضي أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارا بإحالة الضباط برتبة فريق الذين يبلغ عددهم 8 أشخاص إلى التقاعد بهيئة قيادة الجهاز في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

وشمل القرار كلا من تاج السر عثمان سليمان، عبد العزيز عبد الله بخيت، دخري الزمان عمر محمد، سليمان محمد أحمد محمد، أحمد مختار أحمد، عبد الوهاب الرشيد علي، محمد مختار حسن وعباس علي خليفة.