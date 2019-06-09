عاجل.. الاتحاد للطيران تعلق رحلتيها بين أبوظبي والخرطوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن تعليق رحلتيها رقم (EY632) و(EY633) بين أبوظبي والخرطوم حتى إشعار آخر، نظراً للوضع الأمني في المدينة.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنها "تراقب الموقف عن كثب، ويعمل فريق خدمات الضيوف التابع للشركة على تقديم الدعم للضيوف المتأثرين".
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