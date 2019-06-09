بالفيديو.. أهداف مباراة إنجلترا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وتغلبت إنجلترا بركلات الترجيح 6-5 على المنتخب السويسري، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على إستاد دومافونسو هنريكيز في البرتغال. وقدم المنتخب الإنجليزي مباراة قوية وكان الأفضل في أغلب أوقات المباراة، وتصدت عارضة المرمى السويسري لثلاثة من أهدافه.

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